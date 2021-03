Boltenhagen : Königin der Stenografie packt ihre Koffer

Sie war die rechte Hand von Landräten, traf Prominente wie Günter Grass und geht nun in den Ruhestand: Monika Mahlke.

Boltenhagen | Sie lebt dort, wo andere Urlaub machen und ist eine der besten Stenografinnen Europas: Monika Mahlke aus dem Ostseebad Boltenhagen. Bei 14 Stenografie-Weltmeisterschaften ging die Mecklenburgerin an den Start, belegte 1993 in Istanbul mit Rang vier ihre beste Platzierung. Nun macht sie wahr, was auf einem Blatt Papier nur zu erahnen ist, aber von jede...

