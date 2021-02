Rehna : Motorsport im digitalen Kalender

Motorsportclub Rehna stellt Zweirad-Spezialisten auf besondere Weise vor

Rehna | Es war eine Idee, die eigentlich am 24. Dezember 2020 ihren Abschluss finden sollte. Doch das Vorstellen der rund 60 aktiven Fahrer des Motorsportclubs Rehna in den sozialen Netzwerken kam so gut an, dass ein virtueller Weihnachtskalender nun auch den k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.