Wismar : Muschel zwingt Taucher in eiskaltes Wasser

Kleine Tiere machen sich an den Pfählen im Wismarer Hafen zu schaffen. Taucher untersuchen das Ausmaß der Schäden durch die Schiffsbohrmuschel.

Wismar | Sie sorgt für Schäden in Millionenhöhe an der gesamten deutschen Ostseeküste – die Schiffsbohrmuschel. In Wismar hat sie die Holzpfähle an der Brunkowkai morsch gefressen. Mit ihrem winzigen Bohrwerkzeug aus Muschelkalk. Mehr erinnert bei Teredo navalis auch nicht mehr an eine Muschel. Wie ein Wurm zieht sich das – auch Bohrmuschel oder Pfahl...

