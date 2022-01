Nordwestmecklenburg : Kreisfeuerwehrschule verlängert Ausbildungsstopp wegen Corona

Für mindestens einen weiteren Monat entfallen die Geräteprüfungstermine durch die Kreisfeuerwehrzentrale.

Gadebusch/Warin | Wegen der aktuellen Corona-Lage wird es in Nordwestmecklenburg vorerst auch weiterhin keine Ausbildungen an der Kreisfeuerwehrschule in Warin geben. Das kündigten am Montag, 24. Januar, Florian Haug vom Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises sowie Kreiswehrführer Heinz Hinzmann in einem Schreiben an Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.