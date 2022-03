Saisonauftakt in Wismar : Nach Corona-Ausfall: Heringstage finden statt

In den Restaurants in Wismar wird der Auftakt für die Saison 2022 vorbereitet. Traditionell beginnt die mit den Wismarer Heringstagen. Die 19. Auflage kann nun kommen.

Wismar | Mit drei einfachen Heringsgerichten werden Wismarer Gastronomen Einheimische und Gäste von Mitte März an wieder verköstigen. Nach dem Totalausfall wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sollen die Wismarer Heringstage in diesem Jahr mit der 19. Auflage wieder an die Tradition anknüpfen. Hering in drei Variationen Elf Restaurants seien dab...

