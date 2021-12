Heinrich-Heine-Schule : Gadebuscher spenden für Flutopfer im Ahrtal

Auch in Zeiten der Pandemie wollen junge Menschen helfen. So kamen bei einer Aktion in der Heinrich-Heine-Schule 1000 Euro für zwei Schulen in Rheinland-Pfalz zusammen.

Gadebusch | Schüler helfen Schülern! Bei einer Weihnachtsaktion sind in der Gadebuscher Heinrich-Heine-Schule 1000 Euro zusammengekommen. Das Geld sei für eine Grundschule in Altenahr und für die Ahrtal Realschule plus in Rheinland-Pfalz bestimmt, kündigt Schulsozialarbeiterin Judith Keller an. Lesen Sie auch: Heineschule beteiligt sich an Corona-Forschungspro...

