Gadebusch : Zirkus packt seine Sachen

Bis Dienstag will „The King Royal Circus“ Gadebusch verlassen haben. Stadt will alten Bolzplatz bebauen.

Gadebusch | Es ist so weit: Das Zirkuszelt, in dem im Juni Vögel nisteten, ist abgebaut. Der Anhänger für Kamele und Friesen steht bereit. „The King Royal Circus“ räumt nach und nach den alten Bolzplatz in Gadebusch. Planung soll nun vorangehen Zirkusdirektor Mario Sperlich selbst hatte angekündigt, den Platz an der Straße Amtsbauhof am Dienstag leer und or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.