Kultur in Gadebusch : Neue Dauerausstellung für das Kloster Rehna nimmt Formen an

Die Dauerausstellung „Prämonstratenserinnen in Mecklenburg“ soll über das Leben hinter den Klostermauern informieren.

Rehna | Geheimnisvoll, verborgen und mystisch. Leben und Alltag in einem Kloster ist für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Irgendwie von einer anderen Welt. So fern, so nah und doch so unbekannt. Licht ins Dunkel soll die neue Dauerausstellung „Prämonstratenserinnen in Mecklenburg“ bringen, die noch in diesem Jahr im Kloster Rehna eröffnet werden so...

