Nach fast zwei Jahren Bauzeit : Sparkasse in Gadebusch zieht um

Neue Geschäftsstelle der Sparkasse in der Johann-Stelling-Straße in Gadebusch öffnet am 28. Juni. Veränderungen auch in Lützow und Rehna.

Gadebusch | In Gadebusch gibt es ein weiteres schickes Gebäude: Nach 20-monatiger Bauzeit wird am Montag, 28. Juni, um 9 Uhr die neue Filiale der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest in der Johann-Stelling-Straße eröffnet. Eine gute Nachricht nicht nur für die Kunden des Kreditinstituts. „Auch die Kollegen vor Ort freuen sich schon sehr auf das neue Domizil, in das sie...

