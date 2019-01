Lützow : Neujahrsempfang mit prominentem Gast

von Onlineredaktion SVZ

12. Januar 2019, 05:00 Uhr

In der Gemeinde Lützow wird es am nächsten Sonnbend, 19. Januar, den Neujahrsempfang geben. Beginn ist um 14 Uhr in der Gaststätte „Scharfe Kurve“ in Lützow und eingeladen sind alle interessierten Einwohner – insbesondere auch Unternehmer, die Volkssolidarität und Vertreter der Vereine. Das kündigte Bürgermeister Tino Waldraff an. Er wird während des Empfangs über aktuelle Belange der Gemeinde sowie die Tätigkeiten der vergangenen zehn Jahre berichten und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Umrahmt wird der Empfang in diesem Jahr durch einen Gastauftritt von Leif Tennemann als Hausmeister Erwin. Außerdem wird der Bürgermeister die Ehrennadel an einen Einwohner verleihen, der sich durch herausragende Leistungen und Dienste um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht hat.