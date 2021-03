Nord Stream 2 : Russisches Spezialschiff verlässt Wismarer Hafen

Spezialschiff Akademik Cherskiy nimmt Kurs auf Baustelle der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2.

Wismar | Langsam, ganz langsam schiebt sich die Akademik Cherskiy am Donnerstag aus dem Hafen von Wismar. Vorbei an den Salzwiesen der Insel Poel stampft das russische Rohrverlegeschiff mit einer Geschwindigkeit von 5,7 Knoten, also etwas mehr als zehn Stundenkilometer, und mit Unterstützung von vier Schleppern aus der Fahrrinne ins offene Meer. Das 150 Meter ...

