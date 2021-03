Nordwestmecklenburg : Der Landkreis meldet neue Geflügelpest-Fälle

Das Virus wurde in dieser Woche bei fünf Wildvögeln nachgewiesen.

Dassow/Gross Schwansee/Schönberg | Die Geflügelpest findet scheinbar kein Ende. So ist im Landkreis Nordwestmecklenburg erneut bei fünf verendeten Wildvögeln das Virus nachgewiesen worden. Unter den Vögeln befanden sich drei Höckerschwäne, ein Singschwan und eine Blessgans. Sie wurden in dieser Woche am Dassower See, an der Ostseeküste bei Gross Schwansee und in Schönberg bei den Teich...

