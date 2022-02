Wismar : Null-Euro-Schein von Wismar ausverkauft

Nach nur zwei Wochen waren die 3000 Stück weg. Nun soll es eine Neuauflage geben.

Wismar | Die Wasserkunst ziert die Wismarer Null-Euro-Scheine. Und so schnell war noch kein Souvenir in der Tourist-Information vergriffen. „Wir haben damit gerechnet, dass wir die 3000 Stück über das gesamte Jahr verkaufen – dass die so schnell weggehen, haben wir nicht erwartet“, sagt Mitarbeiterin Sandra Mitschard. Der Anbieter habe zwar darauf hingewiesen,...

