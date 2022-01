Wettbewerb in Wismar : Online-Beteiligung für Außenanlage von St. Georgen bis 5. Februar

Bevor der Wettbewerb unter Planungsbüros beginnt, können Bürger ihre Wünsche zur Gestaltung des Platzes an der wiederaufgebauten Wismarer Kirche äußern.

Wismar | Wie soll künftig das Areal vor dem Westportal der St. Georgen Kirche in Wismar aussehen? Dazu können Bürger noch bis zum 5. Februar im Rahmen einer Online-Beteiligung ihre Ideen und Wünsche mitteilen, die dann in einen Wettbewerb unter Planungsbüros zur Umgestaltung des Areals einfließen sollen. Überzeugende Planungsidee wird gesucht In den verg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.