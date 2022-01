Familienbetrieb mit Tradition : Optik Wichert vollzieht Generationswechsel in Gadebusch

Nach 42 Jahren ist mit Hannelore Wichert die Inhaberin eines Familienbetriebes in den Ruhestand gegangen. Nachfolgerin wird eine Mecklenburgerin, die viele Kunden bereits kennen.

Gadebusch | In einem kleinen Laden mit Tisch, Kachelofen und Werkstatt fing einst alles an, damals 1979 in Gadebusch. Die Optikerin Hannelore Wichert und ihr Mann Horst starteten in jener Zeit in die Selbstständigkeit. Bis Rathenow fuhren sie einmal im Monat mit ihrem Wartburg, um zusätzliche Brillen und Gläser für ihr Geschäft und ihre Kunden zu holen. „Viele...

