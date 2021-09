Open-Air-Theater Grevesmühlen : Piraten beenden Corona-Saison mit 32.200 Besuchern

Damit kam lediglich etwa die Hälfte der sonst üblichen Gästezahl zu den 50 Vorstellungen seit Ende Juli nach Nordwestmecklenburg.

Grevesmühlen | Das Piraten Open Air in Grevesmühlen hat seine diesjährige Saison unter dem Diktat der Corona-Pandemie mit etwa der Hälfte der sonst üblichen Besucher beendet. Bei den 50 Vorstellungen seit Ende Juli seien 32.200 Zuschauer gezählt worden, teilte ein Sprecher des Familien-Action-Theaters am Dienstag mit. Die Schlussvorstellung am Sonntag sei vor ausver...

