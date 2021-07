„Brems Dich!“ in Gadebusch : Ordnungsamt und Polizei weiten Aktion für mehr Sicherheit von Kindern aus

Vor Schulen und an gefährlichen Kreuzungen sind weitere Banner mit der Aufschrift „Brems Dich!“ befestigt worden. Anlass ist der bevorstehende Schulstart.

Gadebusch | Wenige Tage vor dem Schulanfang ist in Gadebusch eine Plakataktion für mehr Sicherheit ausgeweitet worden. Nachdem die Polizei am vergangenen Montag im Bereich der Jarmstorfer Kreuzung ein Banner mit der Aufschrift „Brems Dich!“ befestigt hatte, kam nun ein weiteres in der Amtsstraße und somit im Bereich der Grundschule hinzu. Ähnliche Plakate befinde...

