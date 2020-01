Räuberischer Diebstahl in Wismar

Avatar_prignitzer von svz.de

27. Januar 2020, 15:25 Uhr

Am Sonnabend, 12:50 Uhr, wurde die Polizei in Wismar darüber informiert, dass ein Ladendieb einen Detektiv eines Einkaufsmarktes leicht verletzte. Die Beamten suchten den Ort des Geschehens auf. Ihren ersten Ermittlungen zufolge wollte der Ladendetektiv den Täter vor dem Verlassen des Geschäftes mit dem Diebstahl von Getränkedosen im Wert von 4 EUR konfrontieren. Der Mann, der in Begleitung eines augenscheinlichen Staffordterriermixes und zwei weiterer männlicher Personen war, reagiert aggressiv und schlug auf den Detektiv ein. Weiter drohte er damit, den Hund auf den Detektiv zu hetzen und flüchtete anschließend. Die Polizisten machten sich auf die Suche nach dem Täter und konnten den 35-Jährigen wenige hundert Meter entfernt stellen. Auf ihre Ansprache räumte er den Diebstahl der Getränkedosen ein. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es allerdings nicht gekommen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte die Polizei das übriggebliebene Diebesgutes sicherstellen. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.