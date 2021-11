Polizeikontrolle : Raser mit 162 Stundenkilometern auf der B104 unterwegs

Beamte stoppten den Fahranfänger. Ihn erwarten 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Gadebusch | 162 Stundenkilometer zeigt das Kontrolldisplay an. Der Videowagen der Polizeiinspektion Wismar ist auf der B104 von Gadebusch unterwegs nach Nesow, als das Auto vor ihm die Geschwindigkeit weit überschreitet. Die Beamten stoppen den Fahranfänger. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Zude...

