Gruselspaß rund um Renzow : Dörfer feiern Halloween mit Kürbisschnitzen und Fackelumzügen

Wer am Wochenende Gruselspaß sucht, wird in mehreren Orten fündig: in Gottesgabe, Veelböken und Groß Salitz. In Renzow ist jeder sogar gleich drei Tage willkommen und in Gadebusch findet erstmals ein Flohmarkt statt.

Renzow | Halloween hat es in diesem Jahr in sich. Zahlreiche Feste mit viel Abwechslung werden am Wochenende sicherlich viele Kinderherzen höher schlagen lassen. Aber auch Jugendliche und Erwachsene kommen auf ihre Kosten. Während in Renzow gleich drei Tage lang gefeiert wird, beschränken sich die Grusel-Feiern in Veelböken, Groß Salitz und Gottesgabe auf den ...

