Haltestelle Gadebusch : Wann fährt mein Bus? – Fahrgäste werden bald besser informiert

Großstädte haben sie schon lange, nun werden auch in Nordwestmecklenburg digitale Fahrgastinformationstafeln an Bushaltestellen installiert. Sie können auch von Menschen mit Sehbehinderung genutzt werden.

Gadebusch | Mehr Service für Busfahrgäste: Für knapp 900.000 Euro werden in Nordwestmecklenburg weitere Haltestellen digital aufgerüstet. Diese „dynamischen Fahrgastinformationstafeln“ zeigen in Echtzeit die nächsten ankommenden und abfahrenden Busse an der jeweiligen Haltestelle an und informieren auch über eventuelle Verspätungen. Ein weiteres Plus in Sachen...

