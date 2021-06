Nordwestmecklenburg : Reservisten verlassen das Corona-Testzentrum Grevesmühlen

Der Stabsgefreite Silvio Linke und der Stabsfeldwebel Dietmar Morgan unterstützten das Team am Ploggensee. Nun wurden sie von Kreistagspräsident Thomas Grote verabschiedet.

Grevesmühlen | Vier Wochen lang hatten zwei Reservisten der Bundeswehr das Team im Corona-Testzentrum am Ploggensee in Grevesmühlen unterstützt. Jetzt endet der Dienst des Stabsgefreiten Silvio Linke und des Stabsfeldwebels Dietmar Morgan, das PCR-Testzentrum wird zum 1. Juli geschlossen. Am Dienstag wurden Linke und Morgan von Thomas Grote (CDU) verabschiedet. Der ...

