Häusliche Gewalt : Schwangere in Rehna von Partner angegriffen

Gut sieben Stunden dauerte der Einsatz des Spezialkommandos.

Rehna | Ein 31-Jähriger hat am Sonnabendnachmittag eine schwangere Frau angegriffen. Der Mann befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Er habe sich in der gemeinsamen Wohnung verbarrikadiert und bei der Festnahme versucht, die Beamten mit einem Messer anzugreifen. Einsatz bis Mitternacht Weil der Mann eine Gefahr für sich und ander...

