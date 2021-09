Bauarbeiten im Amt Rehna : Bahnhofstraße in Holdorf wegen Sanierung gesperrt

Am Montag beginnen die Bauarbeiten in einer der schlechtesten Straßen im Amtsbereich Rehna. Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf Umleitungen einstellen.

Holdorf | Autofahrer müssen sich von Montag an auf eine Vollsperrung der Bahnhofstraße in Holdorf einstellen. Der Grund ist die Sanierung der dortigen Straße von der B104 bis zum Fluss Radegast. Eine Umleitungsstrecke über Rehna beziehungsweise Gadebusch ist ausgeschildert. Nach Angaben des Amtes Rehna wird dieser Abschnitt komplett neu ausgebaut. Die Kosten...

