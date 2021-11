Wismar : Schauspieler Ben Becker bringt Judas in die St.-Georgen-Kirche

Nach einer langen Pause und einem verschobenen Termin bringt Schauspieler Ben Becker am 16. November „Ich, Judas – Einer unter euch wird mich verraten“ nach Wismar.

Wismar | Judas, sein Name steht für Verrat. Seine Geschichte ist eine der Schuld ohne Vergebung. Er ist der Meistgehasste, Meistverfolgte und Verteufelte: Judas, der Jünger Jesu, der Gottes Sohn ans Kreuz liefert. Schauspieler Ben Becker übernimmt seine Rolle und bringt „Ich, Judas – Einer unter euch wird mich verraten“ am 16. November in die St.-Georgen-Kirch...

