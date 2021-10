Gadebusch : Schönheitskur für die Grabstätte eines einstigen Millionärs

Kaufmann Johann Leonhard Friedrich Hühn hat Gadebusch einst zu einer reichen Stadt gemacht und verpflichtete sie im Gegenzug zum Erhalt seiner Grabanlage. Um diese vor dem Verfall zu sichern, machen sich nun Bauprofis ehrenamtlich ans Werk.

Gadebusch | Mit einem symbolischen Spatenstich ist in Gadebusch eine Schönheitskur für ein Grabmal gestartet worden. Dabei handelt es sich um die Begräbnisstätte eines Mannes, der einst der Münzstadt ein Vermögen vermacht hatte. Die Rede ist vom Kaufmann Johann Leonhard Friedrich Hühn. Ein Gadebuscher häufte ein Vermögen an Im Jahre 1830 war Hühn in Gadebus...

