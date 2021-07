Gut Brook im Klützer Winkel : Schwebende Gärten und vieles mehr auf der Messe LebensArt

Auf dem Gut Brook in Nordwestmecklenburg ist seit 10 Uhr wieder die Messe LebensArt für Besucher geöffnet. Bis 18 Uhr werden dort am heutigen Sonntag erneut Tausende Besucher erwartet. Rund 130 Aussteller sind vor Ort.

Brook | Die 20. Auflage dieser Messe hat sich schon jetzt als Publikumsmagnet erwiesen. So strömten am Freitag und Sonnabend knapp 15.000 Besucher zur LebensArt im Klützer Winkel. Und auch am heutigen Sonntag werden tausende Gäste zu dieser Veranstaltung Garten, Wohnen und Lifestyle erwartet. Entdecken können sie dort exklusive Wohnideen, außergewöhnliche ...

