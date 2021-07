Sommermusiken auf Schlossberg : Spontanes Überraschungskonzert in Gadebusch

Jugendsinfonieorchester Bremen gastiert bereits am Freitag auf dem Schlossberg

Gadebusch | Schon bald erfüllt sich das Schloss Gadebusch mit sommerlicher Musik. Denn bereits am Freitagabend wird das Jugendsinfonieorchester Bremen für ein spontanes Open-Air-Konzert mit einem Überraschungsprogramm in der Münzstadt Station machen. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Schlossberg. Der Eintritt erfolgt gegen Spende am Ausgang. Gefolgt wird dieses Spo...

