Gadebusch : Stadtbibliothek trumpft mit neuen Ideen auf dem Herbstmarkt auf

Auch für Schnäppchenjäger, Spiele- und Hörbuchfans sowie Bastelfreunde lohnt sich der Besuch des Gadebuscher Herbstmarktes. Denn vor Ort wird ebenfalls die Bibliothek mit einem Stand und prominenter Unterstützung sein.

Gadebusch | Am Gadebuscher Herbstmarkt wird sich am Sonnabend, 18. September auch die Stadtbibliothek beteiligen. Das kündigte Martina Torner vom Bibliotheksteam an. Nach ihren Angaben wird es einen Flohmarkt mit Hörbüchern, Brettspielen und DVDs geben. Darüber hinaus werde Dekoratives für Haus und Garten präsentiert. „Das Besondere daran ist, dass die Ideen f...

