Stove : Halbierter Mercedes wirbt in Stove für sicheren Gehweg

Ungewöhnlicher Anhänger steht an der Hauptstraße in Stove. Deren Erneuerung sorgt für Streit in der Gemeinde Carlow.

Stove | Diese Kombination fällt auf: Auf einer Wiese, wenige Meter von der Hauptstraße in Stove entfernt, steht ein halbes Auto. Auf diesem Mercedes-Teil prangt ein hellblaues Dreieck mit der Aufschrift „Stove, anno 2021. Gehweg – jetzt! 25 Jahre Plan ist fertig. 3-2-1 los.“ Lutz Baltz und weitere Anwohner erreichen mit diesem Hingucker Aufmerksamkeit. Sie fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.