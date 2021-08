Stove statt Hawaii : Probetraining für künftige Triathleten

Ein Training der besonderen Art wird es am kommenden Sonnabend in Stove bei Carlow geben. Hobbysportler können sich als Triathleten ausprobieren. Das Angebot soll Lust auf mehr machen.

Stove | Es muss ja nicht gleich das härteste Rennen der Welt auf der Insel Hawaii sein. Stattdessen können sich Hobbysportler und solche, die es werden wollen, bei einem Triathlon-Schnuppertraining in Stove ausprobieren. Dieses findet am Sonnabend, 28. August statt, soll Spaß bringen und Lust auf mehr in Sachen Triathlon machen. Organisiert wird das Traini...

