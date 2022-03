Hochschule Wismar : Studenten waren schon vor 20 Jahren im Klima- und Umweltschutz aktiv

Rückblick: 2004 fand am Wismarer Hafen der Stapellauf für ein recycelbares Boot statt, das nur aus Pappe und Holz bestand.

Wismar | Rückblende zwanzig Jahre in die hansestädtische Vergangenheit: Es war im sonnigen Juni 2004, als auf dem Ziegenmarkt in Hafennähe ein Umweltmarkt stattfand. Und genau dort passten damals Wismarer Studenten mit ihrem besonderen Auftritt vor Publikum hin. Der Stapellauf an der Kaikante des Alten Hafens mit einem Boot aus Pappe, natürlich seetüchtig und ...

