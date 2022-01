Nordwestmecklenburg : Teile der Kreisverwaltung wegen Umzugsarbeiten geschlossen

Unter anderem die Bereiche Soziales und Jugendamt am Standort Wismar sowie die Ausländerbehörde sind vom 17. bis 21. Januar nicht für Besucher zugänglich.

