Corona in Nordwestmecklenburg : 2G-Plus-Regel: Essen für die Tonne gekocht

In Nordwestmecklenburg versuchen sich Gastronomen und Clubbetreiber auf die spontane Verordnungslage der Landesregierung einzustellen.

Möllin, Lützow, Wismar | Lebensmittelanlieferung am Mittwochmorgen vorm Rauchhaus in Möllin. Stephanie Baack legt den Telefonhörer zur Seite. „Die nächste Absage. So geht das in einer Tour.“ Planbar ist der Restaurantbetrieb für Baack schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Das Weihnachtsbuffet hat sie bereits abgesagt. „Aus Vernunft. Wenn da 120 Leute aufeinander treffen, ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.