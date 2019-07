Boltenhagen : Tödlicher Badeunfall: Urlauber ertrinkt in der Ostsee

Der Mann wurde auf dem Wasser treibend, ca. 25 m vom Strand entfernt, entdeckt und geborgen.

von svz.de

25. Juli 2019, 10:46 Uhr

Mittwoch Nachmittag verstarb ein 77-jähriger Mann während eines Bades in der Ostsee am Strand von Boltenhagen. Nach ersten Erkenntnissen war der Urlauber zusammen mit Familienangehörigen gegen 14:30 Uhr schwimmen gegangen. Nach ungefähr 15 Minuten verließen diese das Wasser und begaben sich an den Strand.

Kein Fremdverschulden

Der 77-Jährige blieb im Wasser und wollte noch etwas schwimmen. Bereits kurze Zeit später wurde der Mann auf dem Wasser treibend, ca. 25 m vom Strand entfernt, entdeckt und geborgen. Anschließende Reanimationsmaßnahmen, die zunächst von Ersthelfern und in der weiteren Folge von einem Notarzt durchgeführt wurden, verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen übernahm die Ermittlungen. Ein Fremdverschulden wird derzeitig ausgeschlossen.