Falsche Gewinnversprechen : Trickbetrüger schlagen in Lützow zu

Unbekannte Anrufer verlangten von einer Rentnerin 1000 Euro für die Aussicht auf einen vermeintlichen Lottogewinn

Lützow | Ob Enkeltrick, unerlaubte Werbeanrufe oder falsche Gewinnversprechen: Die Bandbreite an Betrugsmaschen ist vielfältig, die Betrüger werden immer kreativer. Und so waren leider auch wieder in Lützow Trickbetrüger erfolgreich. Betrüger verlangten 1000 Euro für Lottogewinn So wurde eine 71-jährige Lützowerin in der Vergangenheit bereits häufiger te...

