Corona in Nordwestmecklenburg : Riesenschlange vor Testzelt am Alten Hafen in Wismar

In wenigen Tagen soll zudem ein Drive-in-Testzentrum in der Hansestadt eröffnen. Und auch in Gadebusch und Rehna gibt es Angebote für Menschen, um einen Abstrich durchführen zu lassen.

Wismar | Sechs Grad, kühler Wind und Nieselregen: Länger als eine Stunde warten die Menschen in Wismar am Alten Hafen für einen Schnelltest. Von heute an gilt die 2G-plus-Regel für bestimmte Innenbereiche und die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Mehr Testmöglichkeiten geplant In der Hansestadt existieren derzeit drei öffentliche Testmöglichkeiten. Überall gibt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.