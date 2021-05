Ärger in Gemeinde Königsfeld : Umstrittenes Grundstücksgeschäft wird ein Fall fürs Gericht

Die Gemeinde Königsfeld und ein abgewähltes Mitglied des Hauptausschusses werden sich in einem Verfahren gegenüberstehen

Bülow | Nach einem Schlagabtausch in Königsfeld wird ein umstrittener Grundstückskauf ein Fall für das Landgericht Schwerin. Dort ist inzwischen ein Verfahren in Gang, in dem sich die Gemeinde Königsfeld und der Gemeindevertreter Henning Hay gegenüberstehen werden. Beide Seiten streiten um eine etwa ein Hektar große Fläche in Bülow. Die Kommune um Bürgerme...

