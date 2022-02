Grevesmühlen : Ursache für Brand in Handwerksbetrieb steht fest

Nun ist klar, warum es das verheerende Feuer in einer Firma in Grevesmühlen gegeben hat. Den ganzen Tag über war dort die Feuerwehr im Einsatz.

Grevesmühlen | Nach dem Brand in einem Handwerksbetrieb in Grevesmühlen gibt es laut Staatsanwaltschaft Schwerin derzeit keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung. Wie Sprecherin Claudia Lange mitteilte, geht der Brandursachenermittler nach nach vorläufiger Bewertung von einem technischen Defekt aus. Der Experte hatte am Dienstag den Brandort begutacht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.