Veranstaltungen trotz Corona? : Utechter fällen Weihnachtsbaum und wünschen sich Normalität

Mitglieder der Feuerwehr und Bürgermeister nehmen Kugeln und Lichterkette am Dorfweihnachtsbaum ab

Utecht | Vorsichtig klettert Feuerwehrmann Ralf Hoffmann auf die etwa vier Meter lange Leiter, um ganz oben am letzten Ast der Weihnachtstanne eine große Kugel vorsichtig zu lösen. Am Boden stehen mehrere Helfer, die den Weihnachtsschmuck in Empfang nehmen. Auch die Lichterkette wird entfernt, bis Wehrführer Stefan Winkler am Ende die Motorsäge holt und den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.