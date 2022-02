Brandschutz : Veelböken freut sich über neue Feuerwehr

Das Tragkraftspritzenfahrzeug ist mit einem 1000-Liter-Wassertank sowie einer Wärmebildkamera ausgestattet.

Veelböken | Strahlende Gesichter bei den Brandschützern der Freiwilligen Feuerwehr Veelböken. Am Sonnabend nahmen sie an der Landesfeuerwehrschule in Malchow ein nagelneues Feuerwehrfahrzeug in Betrieb. Das 160.000 Euro teure Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) ist unter anderem mit einem 1000-Liter-Wassertank sowie einer Wärmebildkamera ausgestattet. Auch inter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.