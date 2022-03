Wismar : Verkehrseinschränkungen wegen Demonstration in Wismar

In Wismar müssen Autofahrer am Montagabend erneut mehr Zeit einplanen.

Wismar | Wegen einer Demonstration kann es Montagabend zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen kommen. Autofahrer sollten von 18 Uhr an vor allem auf dem Altstadtring und am Kagenmarkt mehr Zeit einplanen. Auch einzelne Buslinien können betroffen sein. Die Polizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren. Am vergangenen Montag hatten rund 250 Menschen gegen di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.