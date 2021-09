Brandschutz auf dem Lande : Verschlammt: Krembz investiert in vier Löschwasserteiche

Sie sind zugewuchert oder verschlammt: viele Löschwasserteiche in MV. Auch aus diesem Grund wurde ein Förderprogramm aufgelegt, von dem die Gemeinde Krembz als eine von 76 Kommunen profitiert.

Krembz | Gute Nachricht für Einwohner und Unternehmer in der Gemeinde Krembz. Die Kommune kann mehrere zehntausend Euro in die Verbesserung des Brandschutzes investieren. Möglich wird dies dank einer Förderung durch das Land MV. Mit dem Geld will die Gemeinde mehrere Löschwasserteiche errichten beziehungsweise ausbauen. Den Weg dafür machten die Gemeindever...

