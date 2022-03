Nach 22 Jahren : Versicherung Debeka schließt Geschäftsstelle in Gadebusch

Persönliche Kundenbetreuung soll aber weiterhin möglich sein.

Gadebusch | Nach zwei Jahren Corona und 22 Jahren im Dienst ihrer Versicherten ist nun Schluss: In wenigen Wochen schließt die Debeka ihre Geschäftsstelle in der Gadebuscher Steinstraße. Die persönliche Betreuung sei nach Unternehmensangaben aber auch nach dem 31. März weiter gesichert. Zwei der zuvor drei Bezirksbeauftragten werden die Kunden weiterhin in deren ...

