Beckerwitz : Wabenhäuser sind bei Urlaubern beliebt

Um die Vermietung dieser besonderen Unterkünfte kümmert sich die ehemalige Herbergsmutter Eva Jörhs. Das Areal mit mehreren Gebäuden gehört Martin Henning Bischoff aus Schwerin, der 1,1 Millionen Euro an den Landkreis Nordwestmecklenburg gezahlt hatte.

Beckerwitz | Neue Hoffnung für eine einstige Problem-Immobilie in Nordwestmecklenburg: Martin Henning Bischoff hat die ehemalige Jugendherberge in Beckerwitz-Ausbau gekauft. Der Immobilienanbieter aus Schwerin zahlte gut 1,1 Millionen Euro an den Landkreis. Zum 1,55 Hektar großen Areal in Ostseenähe gehören eine denkmalgeschützte Villa, ein Nebengebäude, sechs Wab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.