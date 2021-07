Kunst in NWM : „Walk Acts und Kleinkunst“ lockt viele Zuschauer nach Boltenhagen

Viele kleine verschiedene Auftritte von Künstlern sorgten für ausgelassene Stimmung im Kurpark.

Boltenhagen | Mit Messern jonglieren? Kein Problem! Balancieren auf einem sieben Meter hohem Hochseil? Auch das klappt reibungslos. Und zum großen Finale noch eine Feuershow oben drauf. Kurz zusammengefasst: Im Kurpark Boltenhagen war sowohl am Freitag als auch am Sonnabend so einiges los. Unter dem Motto „Walk Acts und Kleinkunst“ lud die Kurverwaltung verschieden...

