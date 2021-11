Wasserschutzpolizei Wismar : Maschinist betrunken – Schiff wird vor Insel Poel an die Kette gelegt

Norwegischer Frachter musste am Sonnabend Notankern und konnte erst am Sonntagvormittag seine Fahrt fortsetzen

Wismar | What shall we do with a drunken sailor? – Zu deutsch: Was sollen wir mit einem betrunkenen Seemann machen? Der traditionelle, ursprünglich aus Irland stammende Shanty ist weltbekannt. Die Frage nach dem betrunkenen Seemann stellte sich am Sonnabend auch einer Besatzung der Wasserschutzpolizei Wismar. Diese wurde am Nachmittag auf ein Schiff aufmerksam...

