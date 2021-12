Vorzeitige Bescherung in Renzow : Kinder der Kita Puschel begrüßen Weihnachtsmann

Mit Pferd und Wagen hat sich der Bärtige im roten Mantel auf den Weg zu den Mädchen und Jungen in Renzow gemacht, um dort schon vor Heiligabend Geschenke zu verteilen.

Renzow | Der Weihnachtsmann hat in diesen Tagen viel zu tun. Am Dienstag probte er deshalb schon mal den Heiligen Abend in der Kindertagesstätte Puschel in Renzow. Kinder fütterten Pferd mit Äpfeln und Möhren Dort wurde er sehnlichst von den Kindern und den Erziehern erwartet und freudig begrüßt. Drei schwere Säcke mit Geschenken konnten die Mädchen und ...

