Nordwestmecklenburg : Weisser Ring macht mit am Erste-Hilfe-Tag in Gadebusch

Um auf die Bedeutung der Ersten Hilfe aufmerksam zu machen, wird es am Sonnabend, 11. September, einen Aktionstag in Gadebusch geben. Mit dabei ist auch eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer.

Gadebusch | Beim Erste-Hilfe-Tag in Gadebusch wird am Sonnabend, 11. September, auch der Weisse Ring, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und dessen Familien, vor Ort sein. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen in der Mensa in der Heinrich-Heine-Straße Tipps zur Sicherheit im Alter geben, vor dem sogenannten Enkeltrick warnen und auf Schutzmöglichkeiten...

