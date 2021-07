Klosterkirche Rehna : 50.000 Euro stehen für die weitere Sanierung bereit

Bei der Sanierung der Klosterkirche kann Rehna auf weitere finanzielle Unterstützungen bauen. 50.000 Euro werden aus dem Strategiefonds des Landes MV in dieses Projekt fließen. Auch Stiftungen stellen Geld bereit.

Rehna | Mit den 50.000 Euro aus dem Strategiefonds soll die Sanierung des Chorinnenraumes der Klosterkirche weiter gefördert werden. Das kündigte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Grote am Donnerstag in Rehna an. Er verwies darauf, dass Kirchen insbesondere in kleineren Dörfern und Städten eine identitätsstiftende Funktion besäßen und Mittelpunkt vieler Orte...

